Brasil é estudado para sediar a Copa feminina de 2027

O Brasil é um dos candidatos a sediar a Copa do Mundo de Futebol feminino de 2027. Por esse motivo, uma delegação da FIFA esteve no Rio de Janeiro para inspecionar o país. Nesse primeiro momento, a equipe da federação visitou o Maracanã e centros de treinamentos para equipes e árbitras, hotéis e centro de imprensa.

A delegação, liderada pela diretora-chefe de futebol feminino da FIFA, Sarai Bareman, também foi ao Museu da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Até sexta-feira (23), a comitiva visitará Brasília, Salvador e Pernambuco.

O Brasil disputa o título de país sede da Copa de 2027 com duas candidaturas conjuntas, Estados Unidos e México; e Bélgica, Alemanha e Holanda. A decisão da FIFA será revelada no dia 17 de março.

