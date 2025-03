De MS, Lucas Henrique assina contrato com o Palmeiras

O atacante sul-mato-grossense Lucas Henrique, de apenas 17 anos, assinou seu primeiro contrato profissional com o Palmeiras, clube onde atua desde o sub-13. A confirmação veio por meio das redes sociais do jogador, que celebrou a conquista e destacou sua ligação com o time paulista.

"Essa é uma data muito especial, que ficará marcada para sempre pra mim. Assino o meu primeiro contrato profissional com o Palmeiras, minha casa desde os 13 anos. Gostaria de agradecer a Deus primeiramente, a toda a minha família e ao meu staff, que sempre me deu total suporte. Muito obrigado à Sociedade Esportiva Palmeiras por todo o apoio de sempre", escreveu Lucas.

Contrato do jovem campo-grandense tem duração de três temporadas, até os 20 anos. No entanto, os valores da multa rescisória não foram divulgados oficialmente.

Pelo time paulista, o atacante já conquistou a Libertadores Sub-14 e o Campeonato Paulista Sub-15. Em 2023, foi um dos artilheiros da Marveld Tournament, torneio sub-15 realizado na Holanda, com 9 gols em 7 jogos, ajudando o Palmeiras a conquistar o título sobre o Barcelona, da Espanha.

Seu desempenho também lhe rendeu convocações para a Seleção Brasileira de base.

