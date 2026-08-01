Campo Grande

Justiça solta dono de adega após flagrante de tráfico e mantém funcionário preso

Investigação começou após denúncia registrada pelo Disque 181 apontar suposta venda de drogas em estabelecimento da Mata do Segredo

Foto de Vinícius Santos

Vinícius Santos

Vinícius Santos

Drogas apreendidas na adega - Divulgação/PCMS

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A Justiça de Campo Grande determinou, neste sábado (1º), a soltura do proprietário de uma adega no bairro Mata do Segredo, preso na noite de quinta-feira (30) por associação criminosa e tráfico de drogas.

O funcionário do estabelecimento, Vinicius Santos de Oliveira, de 19 anos, teve a prisão preventiva decretada durante audiência de custódia. Com a decisão, ele continuará em uma cadeia pública enquanto responde às acusações.

Flagrante após denúncia

A prisão dos dois ocorreu durante uma ação do GOI (Grupo de Operações e Investigações) da Polícia Civil, desencadeada após denúncias anônimas sobre a venda de drogas na adega.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe recebeu, por meio do Disque 181, a informação de que o imóvel localizado na Rua Nelson Abraão Lemos estaria sendo utilizado para o tráfico de entorpecentes. A denúncia também apontava que o proprietário seria o responsável pela comercialização das drogas.

Com base nas informações, os investigadores passaram a monitorar o local. Durante a vigilância, observaram pessoas se aproximando da entrada do estabelecimento, entregando um objeto pela grade e recebendo outro logo em seguida.

Após a observação, os policiais entraram no imóvel e identificaram Vinicius Santos de Oliveira, que informou estar responsável pelo atendimento no momento da abordagem.

Segundo o registro policial, Vinicius admitiu ter vendido uma porção de maconha minutos antes. Ele afirmou que trabalhava apenas como funcionário da conveniência e que recebia R$ 70 por diária.

Nas buscas, os investigadores localizaram um quarto anexo à conveniência. Embora o cômodo estivesse trancado, a chave foi encontrada em uma caixa próxima ao funcionário.

Dentro do quarto, os policiais encontraram caixas e estoques de bebidas, além de uma mochila contendo porções de maconha fracionadas, embaladas e prontas para comercialização.

Ao ser questionado sobre o entorpecente, Vinicius afirmou que desconhecia a existência da droga. Ele também declarou que o quarto era de acesso exclusivo do proprietário do estabelecimento.

Na sequência, o funcionário indicou outro endereço onde o empresário poderia ser localizado, informando que ele era dono de duas conveniências.

Os policiais foram até o local indicado, encontraram o empresário e o conduziram, juntamente com Vinicius Santos de Oliveira, para a DEPAC/Cepol.

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