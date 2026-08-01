Dois homens moradores de Dourados morreram durante um confronto com a Polícia Militar do Paraná, na noite de quinta-feira (31), na BR-369, em Cornélio Procópio, no norte do estado.

Conforme o Dourados News, as vítimas foram identificadas como Bruno Pierote Marcondes, de 33 anos, e Luan Renato dos Santos, de 31.

Segundo a imprensa local, equipes da Rotam receberam informações de que veículos transportavam drogas pela rodovia e iniciaram uma perseguição. Após a morte de um primeiro suspeito, em Jataizinho, os policiais abordaram o carro ocupado pelos douradenses.

Conforme a PM, um dos ocupantes reagiu à abordagem e houve troca de tiros. Bruno e Luan foram baleados e morreram no local.

No veículo, os policiais apreenderam uma arma de fogo e 2,2 quilos de skunk. O caso é investigado.