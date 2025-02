Comercial inicia processo para se tornar a segunda SAF de MS

Carla Andréa, com ge atualizado em 20/02/2025 às 17h06

O Esporte Clube Comercial deu início ao processo de transformação em Sociedade Anônima de Futebol (SAF), tornando-se o segundo time de Mato Grosso do Sul a adotar esse modelo de gestão.

A decisão foi aprovada na última terça-feira (18), em Assembleia Geral, que autorizou a mudança estatutária.

Com o aval da diretoria e dos sócios, a presidência do clube agora pode dar entrada na documentação e cumprir os trâmites burocráticos necessários para oficializar a transição.

De acordo com o presidente do Comercial, Marlon Brandt, a expectativa é de que a regularização da SAF seja concluída em até três semanas. "Agora nós vamos levar para a Junta Comercial, para a Receita Federal e deixar a situação de SAF regularizada. Acredito que no máximo três semanas fique pronto", explicou.

O objetivo da diretoria é concluir essa etapa até o dia 15 de março, quando o clube completará 82 anos de história.

Um dos principais pontos do processo de transformação do Comercial em SAF é a busca por investimentos. O presidente revelou que já há negociações em andamento com possíveis investidores, embora não tenha divulgado nomes.

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) demonstrou apoio ao movimento de profissionalização dos clubes. O presidente interino da FFMS, Estevão Petrállas, garantiu que as próximas SAFs do Estado serão isentas das taxas da instituição.

Atualmente, a taxa da Federação gira em torno de R$ 70 mil, enquanto a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) cobra aproximadamente R$ 120 mil pelo registro da SAF.

Com o Comercial rebaixado para a Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense, a diretoria vê a SAF como um caminho estratégico para recuperar a estabilidade financeira e retornar à elite estadual.

