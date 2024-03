'Corrida do Pantanal 2024' serÃ¡ em setembro

Mais uma corrida para conta! A 3ª edição da Corrida do Pantanal seráno dia 22 de setembro de 2024. A informação foi divulgada recentemente, na página oficial do evento no Instagram.

Segundo a organização, as inscrições devem ser abertas ainda neste mês, assim como o lançamento oficial da prova também.

Promovida pelo Sistema Fiems e Sesi/MS, em parceria com a TV Morena, no ano passado a corrida foi realizada no dia 8 de outubro mas, neste ano, foi adiantada por conta das eleições municipais, marcadas para os dias 6 e 27 de outubro.

No ano passado, as três provas da Corrida (5km, 7km e 15km) reuniram mais de 20 mil pessoas, entre atletas profissionais e amadores, passando pelo Bioparque Pantanal, Parque dos Poderes e pelo Parque das Nações Indígenas.

Esse é o terceiro ano da Corrida do Pantanal, que nasceu para relembrar a Volta das Nações, prova realizada entre os anos de 2009 e 2014 na Capital.

