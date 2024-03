Deu ruim! Advogado pede a cassaÃ§Ã£o do passaporte de Neymar

O advogado Angelo Carbone, que está a serviço da modelo húngara, Gabriella Gáspar, mãe de Jazmin Zoé, de dez anos, pediu a suspensão, bloqueio e cassação do passaporte de Neymar ao Ministério Público de São Paulo. Pelo fato de o jogador estar se recusando a colaborar com o processo de descoberta da paternidade da menina.

O jogador brasileiro estaria se recusando a oferecer dados como endereço, e-mail e demais contatos para colaborar com o inquérito. Em conversa com a “Isto é Gente”, o advogado de Gabriella disse que o atacante não quer reconhecer Jazmin como filha.

Anteriormente, a modelo já havia iniciado um processo no Brasil pedindo o exame de DNA, e uma pensão alimentícia de R$ 160 mil por mês. Gabriella ainda pede valores retroativos que chegam a R$ 20 milhões.

