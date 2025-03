O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) estreia, no próximo sábado (8), o documentário 'Mulheres no Pódio', uma produção especial que celebra as trajetórias inspiradoras de atletas paralímpicas brasileiras.

O lançamento será no Dia Internacional da Mulher e será exibido a partir das 21h30 (horário de Mato Grosso do Sul) no Sportv e no Globoplay.

O documentário acompanha a vida e as conquistas de figuras de destaque no esporte paralímpico, como a lançadora e arremessadora Tuany Barbosa, a halterofilista Mariana D’Andrea, a mesatenista Sophia Kelmer e a nadadora Carol Santiago.

Ao longo do filme, são retratadas histórias de superação, resiliência e paixão, ressaltando os desafios que essas mulheres enfrentaram para alcançar o sucesso no esporte adaptado.

José Antônio Freire, presidente do CPB, enfatizou que o objetivo da produção é valorizar e reconhecer as conquistas dessas atletas, ao mesmo tempo em que reforça o compromisso da entidade com o fortalecimento do Movimento Paralímpico Brasileiro.

Freire também destacou que o aumento da participação feminina no esporte paralímpico é uma das prioridades do planejamento estratégico da entidade, focando na inclusão das mulheres com deficiência na sociedade.

O CPB pretende usar a produção para promover um maior reconhecimento das mulheres que fazem história no esporte adaptado e para inspirar novas gerações de atletas.

