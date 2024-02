F1 Academy terá primeira brasileira na disputa

A F1 Academy é o primeiro campeonato feminino fundado pela Fórmula 1, em 2023. A organização anunciou hoje (20), que terá uma brasileira entre as corredoras, Aurelia Nobels, de 17 anos.

A piloto correrá com apoio da Puma, que também é novata na categoria. Aurelia integra a Academia de Pilotos da Scuderia Ferrari, mas ela não correrá pela equipe italiana, e sim pela ART Grand Prix. A informação do acerto da brasileira na F1 Academy foram divulgadas em dezembro de 2023 pela equipe da Itália, mas anunciada somente hoje.

Aurelia nasceu nos Estados Unidos, é filha de pais belgas, mas mora no Brasil desde os três anos, e tem paixão pelo automobilismo brasileiro. Ela disputou a Fórmula 4 do país, em 2022, mesmo ano que participou de provas nos campeonatos dinamarquês e espanhol. No ano passado, correu na categoria da Itália e a Euro 4. Neste ano, ela já correu duas etapas da F4 dos Emirados Árabes.

Em 2024, a F1 Academy acontecerá em sete etapas, em todos os fins de semana, servindo de apoio à F1. O início será no dia 7 de março, na Arábia Saudita, e vai durar até dezembro, no Grande Prêmio de Abu Dhabi.

Todos os pilotos da Fómula 1, como o atual campeão Max Verstappen, e o heptacampeão Lewis Hamilton, vão apoiar uma piloto cada, correndo com suas cores nos carros. As que ficarem sem apoio terão suporte distinto.

