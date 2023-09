João Fonseca é campeão do 'US Open juvenil' e vira número 1 do mundo

O jagador João Fonseca, de 17 anos, venceu a decisão do US Open juvenil nesse sábado (9), sobre o americano Learner Tien, por 2 sets a 1, de virada, parciais de 4/6, 6/4 e 6/3. Com o resultado, o carioca assume a liderança do ranking mundial, enquanto o jogador filho de vietnamitas, mas nascido na Califórnia, fica com a segunda posição.

"A torcida fez me sentir no Brasil", disse em inglês. É só gratidão por todo o trabalho. E vamos por mais, muito mais. Aqui é Brasil, po...", concluiu João Fonseca, em português, emocionado, após o título.

"Inacreditável. Estou muito feliz. Tenho muita gratidão por tudo, eu amo esse esporte. Lutei até o final, estou muito feliz. É inacreditável. Vim ao US Open tentando passar a barreira das quartas de final. Consegui passar e botei na minha cabeça que dava. Era jogar com o coração. Me inspirei na Bia Haddad, porque ela joga com o coração. Aqui se encerra minha carreira no juvenil. Agora é ir com tudo para o profissional", completou ele, em entrevista ao sportv.

Final do US Open

Os fãs de tênis serão presenteados com uma decisão de alto nível no US Open neste domingo (10): Daniil Medvedev, de 27 anos, e Novak Djokovic, de 36 anos, fazem a final do torneio em Nova York, nos Estados Unidos, a partir das 16h (no horário de MS). "ESPN" e "SporTV" transmitem na televisão fechada, enquanto "Globoplay" e "Star+" exibem o duelo no streaming.

Para alcançar a final, Novak Djokovic passou pelo americano Ben Shelton, que disputava a sua primeira semifinal de Grand Slam, por 3 sets a 0 (parciais de 6-3, 6-2 e 7-6). O sérvio chega à décima decisão de US Open, com títulos em 2011, 2015 e 2018.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android

Deixe seu Comentário

Leia Também