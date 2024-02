Jogadores do Botafogo pedem para deixar o time

O Botafogo enfrentou o Vasco pelo Campeonato Carioca ontem (18), e foi derrotado por 4 a 2. Após o jogo, o técnico Tiago Nunes revelou que muitos dos seus jogadores não estão confortáveis atuando pelo clube, e estão pedindo para sair.

Segundo o treinador, a perda do Brasileirão do ano passado nas últimas rodadas tem deixado o emocional dos atletas remanescentes abalado. Eles desejam parar de carregar a culpa que ainda está muito presente dentro da equipe.

O Botafogo foi líder do campeonato nacional com larga vantagem, e foi a aposta para se consagrar campeão antes mesmo da última rodada. Porém, o time caiu de rendimento, terminando a competição na 5º colocação.

Tiago Nunes também revelou que o Botafogo está investindo em reforços como uma forma de aliviar a pressão em cima dos jogadores antigos.

