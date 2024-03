Jogos de volta das oitavas da Champions iniciaram nesta terÃ§a; veja o calendÃ¡rio

Mais uma semana de Champions League iniciou hoje (05), com Bayern de Munique x Lazio (3 a 0), e Real Sociedad x PSG (2 a 1). O clube alemão e o francês se classificaram para as quartas de final da competição, visto que os alemães viraram o placar após perder o jogo de ida por 1 a 0, e os parisienses terem acumulado quatro gols em cima dos espanhóis.

Amanhã (06), o Real Madrid vai receber no Santiago Bernabéu o RB Leipzig. Os maiores campeões do torneio venceram o jogo de ida por 1 a 0. Enquanto que do outro lado da chave, o Manchester City, que aplicou 3 a 1 no Copenhague na primeira partida, recebem os adversários na tentativa de liquidar a passagem para a próxima fase.

Na terça-feira que vem (12), o Arsenal recebe o Porto, com vantagem de 1 a 0 dos portugueses. O Barcelona enfrenta o Napoli no Camp Nou após o empate em 1 a 1 no jogo de ida.

Na quarta (13), o Borussia Dortmund e o PSV se encontram na Alemanha para desempatar o confronto. Enquanto que a Inter de Milão vai até a Espanha objetivando liquidar a classificação em cima do Atlético de Madrid.

Vale lembrar que para definir os confrontos das quartas de final, um novo sorteio será realizado no dia 15 de março.

Confira o calendário do restante das oitavas:

Real Madrid x RB Leipzig (06/03 às 16h)

Manchester City x Copenhague (06/03 às 16h)

Arsenal x Porto (12/03 às 16h)

Barcelona x Napoli (12/03 às 16h)

Borussia Dortmund x PSV (13/03 às 16h)

Atlético de Madrid x Inter de Milão (13/03 às 16h)

Os horários estão de acordo com o fuso horário do Mato Grosso do Sul

