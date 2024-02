Léo Pereira, do Flamengo, tem treta com ex-sogro exposta na internet

O zagueiro Léo Pereira, que chegou ao Flamengo em 2022, está com o nome envolvido em mais uma polêmica. O problema agora é com o pai de Tainá Castro, ex do jogador. Segundo áudios e mensagens de Sérgio Costa, o camisa 4 do rubro-negro carioca deve R$ 350 mil referentes à faculdade de Tainá.

Os áudios e mensagens repercutiram na internet. Neles, Sérgio afirma que Tainá largou os estudos enquanto estava no relacionamento com Léo Pereira. O ex-casal terminou em 2023, na virada do ano eles tentaram se reconciliar, mas sem sucesso.

Nas mensagens, Sérgio também cita e ofende a atual namorada de Léo Pereira, Karoline Lima, ex de Éder Militão, jogador do Real Madrid, com quem tem uma filha. O ex-sogro do jogador diz que ele está pegando os “restos dos outros”.

Karoline se defendeu na internet, e ironizou as falas de Sérgio. Enquanto Léo Pereira segue em silêncio.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também