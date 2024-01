Mbappé define ida para o Real Madrid, revela jornal alemão

Segundo o jornal alemão Bild, o atacante Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, estaria decidido a deixar o clube e já definiu sua mudança para o Real Madrid, que deve ocorrer a partir de julho, quando seu atual contrato vence.

Até o momento, o time parisiense não conseguiu uma nova renovação de contrato com o atleta, ou seja, ele pode assinar um novo contrato com o time que desejar sem a necessidade de o clube pagar por uma multa rescisória

Ainda de acordo com o Bild, o salário atual de Mbappé no Real Madrid seria de 70 milhões de euros (cerca de R$ 374 milhões na cotação atual), com outros 125 milhões de euros (R$ 668 milhões) sendo pagos como bônus ao jogador.

A mãe do jogador, Fayza Lamari, que cuida de sua carreira, também receberia pagamento de bonificação.

O contrato entre o time espanhol e o Mbappé teria duração de cinco anos, e o clube seria obrigado a fazer alguns ajustes para se adequar aos parâmetros de Fair Play financeiro estabelecidos pela LaLiga, responsável pelo Campeonato Espanhol.

