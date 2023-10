'Nunca vi um time tão ruim', diz Galvão ao ver derrota do Brasil para o Uruguai

A atuação da Seleção Brasileira durante a derrota para o Uruguai, nesta terça-feira (17), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, irritou o narrador Galvão Bueno, que usou as redes sociais para criticar a equipe dizendo que nunca tinha visto “um time tão ruim” vestir a amarelinha.

“Estou há 50 anos acompanhando a seleção brasileira!! 13 Copas do Mundo, mais de 50 jogos seguidos de seleção em Copas do Mundo!! E eu nunca vi um time tão ruim vestir a camisa pentacampeã do mundo!! Nunca vi um time tão ruim como esse!!”, publicou.

A formação tática utilizada pelo treinador Fernando Diniz também foi alvo de criticas do narrador. Além disso, ele ainda se mostrou insatisfeito com as substituições feitas ao longo do duelo.

“Um time embolado na esquerda!! Sufoca aquele que deveria ser nosso principal jogador, nossa estrela, o Vinicius Jr!! A inversão não funciona, porque não tem ninguém do outro lado!! Inteiramente desequilibrado!! Não temos uma seleção à altura do futebol brasileiro!!”, disse.

Em continuação, Galvão falou mais direcionado ao técnico. “Diniz, você precisa colocar a cabeça para funcionar urgentemente!! Mas de forma correta!! Pois o Diniz foi tão ruim quanto os jogadores que jogaram de forma pior!! Pois quando o Neymar se machucou ele botou mais um centroavante, o Pombo!!”, completou.

Derrota e lesão de Neymar – Após 37 jogos de invencibilidade nas Eliminatórias da Copa, o Brasil perdeu de 2 a 0 para o Uruguai na noite de ontem. A equipe viu o time adversário marcar o primeiro gol nos 41 minutos do primeiro tempo.

Ainda antes do intervalo, Neymar precisou deixar o gramado de maca após sofrer uma lesão no joelho esquerdo. Médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar disse que a lesão do camisa 10 ainda será reavaliada nesta quarta-feira (18).

“A suspeita é de uma lesão que precisa ser melhor avaliada. De novo, acabou de acontecer, não temos nem uma hora da entorse e aguardar um pouquinho mais é importante, ver como o joelho vai responder até amanhã, possível edema que vai se formar. E aí o exame físico/clínico vai ser repetido, eu vou ficar em São Paulo e acompanhá-lo amanhã e na sequência faremos as avaliações e diagnósticos”, revelou.

Voltando para o segundo tempo, a seleção viu o Uruguai ampliar a vantagem aos 31 minutos. O time brasileiro até tentou, mas as oportunidades de chutes a gol não foram boas o suficiente para correr atrás do empate ou da vitória.

Os próximos compromissos do Brasil nas Eliminatórias Sul-Americana são contra a Colômbia, no dia 16 de novembro no Estádio Metropolitano de Barranquilla, e diante da Argentina, cinco dias depois no Maracanã.

