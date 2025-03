Oitavas de final da Champions League comeÃ§am nesta terÃ§a; saiba onde assistir

A fase tão esperada das oitavas de final da Champions League 24/25 começa nesta terça-feira (4), com 16 clubes disputando as primeiras vagas nas quartas de final.

A rodada de abertura promete grandes confrontos, que terão cobertura ao vivo em diversos meios de comunicação. Na TV aberta, o SBT exibirá alguns dos principais jogos da fase eliminatória. Já a TNT, straming Max e Space, serão responsáveis pela transmissão de outros duelos emocionantes.

Nesta temporada, a competição desenvolveu um novo formato de disputa. A fase inicial foi realizada em sistema de pontos corridos com um único grupo, e as oito melhores equipes avançaram diretamente para as oitavas de final.

Já as equipes que ficaram entre a 9ª e a 24ª posição disputaram um playoff em formato eliminatório para garantir a classificação.

Confira os confrontos desta terça-feira no horário de Mato Grosso do Sul

Club Brugge x Aston Villa - 13h45

Real Madrid x Atlético de Madrid- 16h

Borussia Dortmund x Lille - 16h

PSV x Arsenal - 16h

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também