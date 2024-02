Ônibus do Fortaleza sofre ataque de torcedores do Sport

Após o empate em 1 a 1 entre o Fortaleza e o Sport, pela quarta rodada da Copa do Nordeste, alguns torcedores do segundo time atiraram bombas e pedras no ônibus da equipe rival na saída da Arena Pernambuco.

O goleiro João Ricardo, o lateral-esquerdo Gonzalo Escobar, o lateral-direito Dudu, os zagueiros Titi e Brítez, e o volante Lucas Sasha ficaram machucados. O Fortaleza se manifestou em nota e deu atualizações sobre o estado clínico dos seis atletas.

O goleiro João Ricardo sofreu um corte no supercílio e o lateral-esquerdo Gonzalo Escobar sofreu uma pancada na cabeça, um corte na boca e um outro corte no supercílio. O lateral-direito Dudu, os zagueiros Titi e Brítez, e o volante Lucas Sasha foram feridos com estilhaços de vidro e tiveram que conter sangramentos. Os jogadores seguem em monitoramento médico

Atualização sobre a situação médica dos atletas do Fortaleza após ataque ao ônibus do clube.



O ônibus da delegação do Fortaleza, que embarcava atletas, comissão técnica, staff e diretoria, foi atacado por bombas e pedras por torcedores do Sport na saída da Arena de Pernambuco… pic.twitter.com/rS80ducKss — Fortaleza Esporte Clube (@FortalezaEC) February 22, 2024

Já o Sport publicou uma nota repudiando o episódio. Nela, o clube afirma que os atos dos torcedores não condizem com a conduta do time.

O Sport Club do Recife repudia veementemente os atos de violência praticados contra o ônibus da delegação do Fortaleza Esporte Clube na saída da Arena de Pernambuco após a partida desta quarta-feira.



Os absurdos atos de violência não condizem com a real conduta e comportamento… pic.twitter.com/pUH8mdgZJk — Sport Club do Recife (@sportrecife) February 22, 2024

Confira a nota oficial do Fortaleza na íntegra:

"Atualização sobre a situação médica dos atletas do Fortaleza após ataque ao ônibus do clube.

O ônibus da delegação do Fortaleza, que embarcava atletas, comissão técnica, staff e diretoria, foi atacado por bombas e pedras por torcedores do Sport na saída da Arena de Pernambuco após o jogo pela Copa do Nordeste.

Após o ocorrido, a delegação foi levada rapidamente e diretamente ao hospital mais próximo de Recife.

Seis jogadores foram atingidos: o goleiro João Ricardo foi ferido com um corte no supercílio e o lateral-esquerdo Gonzalo Escobar sofreu uma pancada na cabeça, um corte na boca e um outro corte no supercílio. O lateral-direito Dudu, os zagueiros Titi e Brítez, e o volante Lucas Sasha foram feridos com estilhaços de vidro e tiveram que conter sangramentos.

João Ricardo e Gonzalo Escobar passaram por suturas, procedimento de recebimento de pontos cirúrgicos. O lateral-esquerdo também irá realizar exames de tomografia na cabeça, mas está bem e consciente. Os demais atletas passarão por cuidados médicos para a retirada de estilhaços de vidro pelo corpo.

Seguimos no aguardo de novas atualizações e, neste momento, estamos dando às devidas assistências aos componentes de toda delegação."

Diante dos fatos, o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), José Perdiz, atendeu a medida cautelar para que o Sport jogue sem torcida em competições organizadas pela Confederação Brasileira de futebol (CBF). A decisão vai durar até que o clube seja julgado pelo ataque ao ônibus do Fortaleza.

