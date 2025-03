Operário e Águia Negra garantem vaga na semifinal do Estadual Sul-Mato-Grossense

O Operário fez valer o favoritismo e conseguiu garantir a classificação para a próxima fase sem sustos contra o Costa Rica, neste domingo (9). Já para o Águia Negra, o outro classificado para a semifinal, a vaga teve que ser garantida nos pênaltis para cima do Dourados.

O time de Campo Grande jogava em seus domínios e já havia vencido o primeiro jogo na casa do adversário. E no Estádio Jacques da Luz, o clube 'passou de passagem' pelo Costa Rica aplicando um placar de 3 a 1.

Na fase semifinal, o Operário enfrentará o FC Pantanal, também em sistema de dois jogos, nos dias 16 e 23, ambos às 16h, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

Já na outra chave, o Águia Negra, apesar de ter vencido o primeiro jogo, teve sufoco para garantir a classificação. Jogando fora de casa contra o Dourados, o clube acabou perdendo por 2 a 1 no tempo normal e a decisão foi para os pênaltis.

Nas cobranças, melhor para o time de Rio Brilhante, que apesar dos erros, conseguiu fazer 3 a 1 nas penalidades e garantir a classificação suada para a semifinal, onde encara o Ivinhema na briga por uma vaga na decisão.

Na rodada de ida, Águia e Ivinhema jogam no próximo domingo, dia 16, às 17h, no Estádio Ninho da Águia, em Rio Brilhante. A volta acontece no dia 23, às 17h, no Estádio Saraivão, em Ivinhema.

