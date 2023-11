Pan 2023: Brasil é bicampeão no revezamento misto do triatlo

Caroliny Anache, com G1 Notícias

O Brasil conquistou a medalha de ouro no revezamento misto do triatlo nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023, sendo bicampeão da modalidade no Pan. Miguel Hidalgo, Djenyfer Arnold, Manuel Messias e Vittoria Lopes formaram a equipe que completou a prova em 1h15min8s. Os Estados Unidos e o Canadá completaram o pódio.

A modalidade estreou nas Olimpíadas de Tóquio e consiste em cada atleta nadar por 300m, andar de bicicleta por 6km e correr por 1.6km. Para passar o revezamento, é preciso bater na mão de seu companheiro de equipe.

Miguel Hidalgo começou a prova e não foi bem na natação, terminando na última posição. Mas conseguiu se recuperar, terminando o ciclismo em quarto lugar. Djenyfer Arnold fez uma boa prova, terminando sua participação em terceiro lugar e diminuindo a diferença para o Canadá. Manuel Messias foi muito bem no ciclismo, subindo para a segunda colocação.

Os Estados Unidos acabaram sofrendo uma punição que fez com que Matthew Mc Elroy precisasse ficar parado por cinco segundos, o que ajudou os brasileiros a diminuírem a vantagem. Messias entregou a prova para Vittoria em segundo lugar e na natação a brasileira conseguiu a vantagem que encaminhou o segundo ouro no triatlo no Pan 2023.

- "A gente está muito feliz com esse bicampeonato, ganhamos em Lima. É muito bom repetirmos esse feito. Temos uma equipe muito forte, a gente não pode errar nos detalhes e hoje conseguimos isso. Estamos muito feliz com esse ouro e por trazer mais uma medalha para o Brasil", disse Vittoria.

- "A gente sabe o nosso potencial, tem um conjunto muito forte", avaliou Manoel Messias.

Campeão no individual, Miguel Hidalgo destacou que a equipe conseguiu fazer a diferença neste sábado. "O México tinha três medalhas, em teoria eram favoritos, mas, na dinâmica da prova, nós conseguimos ser melhores", comemora.

Deixe seu Comentário

Leia Também