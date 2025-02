Para cuidado do corpo, Rebeca e Flávia não devem competir no primeiro semestre do ano

Carla Andréa, com ge atualizado em 11/02/2025 às 17h01

Após conquistarem a medalha de bronze na disputa por equipes nas Olimpíadas de Paris, as ginastas Rebeca Andrade e Flávia Saraiva estão focadas na recuperação física e devem retornar às competições apenas no segundo semestre deste ano.

Flavinha revelou que ainda se recupera de uma cirurgia no ombro, enquanto Rebeca, que já passou por três procedimentos no joelho, está priorizando os cuidados com o corpo.

A primeira competição do calendário da Seleção Brasileira de ginástica artística será o Troféu Cidade de Jesolo, torneio anual disputado em abril, na Itália. Atual campeã das barras assimétricas na competição, Rebeca optou por não competir neste momento, deixando a decisão final a cargo da comissão técnica.

"Eu prefiro não ir, estou em um processo onde estou cuidando do corpo, cuidando das minhas dores. Se precisarem, eu vou, mas nesse primeiro semestre gostaria de cuidar dessa parte para estar bem no segundo e no próximo ano também", afirmou Rebeca.

Já Flávia Saraiva passou por cirurgia no ombro direito em setembro do ano passado e também pretende adiar seu retorno às competições. A ginasta, que ficou de fora do Campeonato Brasileiro disputado em João Pessoa, disse estar focada na recuperação total.

"Completei cinco meses de cirurgia agora. Estou voltando a apoiar o braço no chão este mês. Então, as competições devem ficar só para o segundo semestre. Meu objetivo é me recuperar da cirurgia e voltar a competir ano que vem. Estou bem, sem dor é impossível porque somos atletas, mas estou bem", comentou Flavinha.

Segundo a técnica da Seleção feminina, Iryna Ilyashenko, a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) pretende priorizar a saúde das principais atletas em 2025, visando prepará-las para o ciclo olímpico. Além de Rebeca e Flávia, Julia Soares também pode ser poupada.

Outra integrante do quinteto medalhista olímpico, Jade Barbosa, passou por cirurgia no joelho direito e segue em recuperação.

O Troféu Cidade de Jesolo acontece entre os dias 9 e 14 de abril na região metropolitana de Veneza. Na edição de 2024, a seleção brasileira conquistou a medalha de prata na disputa por equipes.

No individual, Rebeca Andrade faturou o ouro nas barras assimétricas, enquanto Flávia Saraiva venceu na trave. No solo, Flavinha ainda dividiu o título com Julia Soares, consolidando o Brasil como uma das potências da modalidade.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também