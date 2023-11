Seleção Feminina encara Japão e Nicarágua durante amistoso em novembro

A Seleção Feminina Brasileira disputará três amistosos diante do Japão e da Nicarágua durante a Data Fifa de novembro, em São Paulo (SP).

O horário e os estádios das partidas serão divulgados durante a convocação desta sexta-feira (10), que acontecerá às 13h30 (MS) na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

No primeiro confronto, o Brasil enfrentará o Japão em duas partidas marcadas para os dias 30 de novembro e 3 de dezembro. A última vez que as seleções se encontraram foi na SheBelieves Cup, onde as brasileiras venceram as adversárias por 1 a 0.

Fechando os compromissos da Data FIFA, as comandadas por Arthur Elias terão pela frente a Nicarágua, no dia 6 de dezembro. Este será o primeiro embate entre as duas equipes.

