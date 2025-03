Vixe! Cristiano Ronaldo nÃ£o viaja com clube por risco de receber 99 chibatadas

Cristiano Ronaldo não viajou com o Al-Nassr para jogo no Irã por correr risco de levar 99 chibatadas. A partida aconteceu nesta segunda-feira (3), contra o Esteghlal, no Irã, e terminou 0 x 0 pelas oitivas de final da Champions League da Ásia.

O português ficou na Arábia Saudita devido uma situação que ocorreu em 2023, em Teerã, capital do Irã, quando o atleta abraçou uma mulher deficiente e deu um beijo em sua testa.

De acordo com a lei do Irã, o gesto de CR7 é considerado adultério com pena prevista de 99 chibatadas. A mulher abraçada pelo atleta é artista.

O Al-Nassr tentou levar o confronto para um local neutro, mas o time iraniano negou. Sendo assim, o time de Cristiano Ronaldo optou por não correr riscos e não o relacionou para a partida de hoje.

