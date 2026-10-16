Quem procura opções de lazer para o fim de semana em Campo Grande pode aproveitar as atrações do Norte Sul Plaza neste sábado (17) e domingo (18). O shopping mantém parques infantis, oficinas de slime, atividades com dinossauros e programação de cinema para diferentes públicos.

Entre as opções está o Coisa de Criança, espaço com cenários em tamanho infantil que reproduzem ambientes como cozinha, camarim e sala de aula, além de tobogãs e piscina de bolinhas. Já o Praia Kids oferece brinquedos temáticos, escorregadores e estruturas para brincar, com combos de 40 minutos a partir de R$ 69,99.

Na Praça de Alimentação, a Magic Games tem o passaporte Kid Play por R$ 40, com acesso às atrações durante o funcionamento do shopping, sem possibilidade de retorno após a saída. O espaço também oferece condições especiais para crianças com autismo ou síndrome de Down, mediante as regras estabelecidas pelo estabelecimento.

Outra opção é a Slimeria, que promove oficinas de slime com duração entre 20 minutos e uma hora. Os preços variam de R$ 20 a R$ 60, conforme a atividade escolhida. Para quem gosta de dinossauros, o T-Rex Tour funciona a partir das 16h, dentro da Magic Games, com ingresso de R$ 15 por pessoa.

A programação inclui ainda filmes em cartaz na Cinépolis, com títulos como “Street Fighter”, “Sacrifício”, “Dentro da Baleia” e a maratona de “Jogos Vorazes”. Os horários das sessões e os valores dos ingressos podem ser consultados nos canais oficiais do cinema.

Até esta sexta-feira (16), a Cinépolis também mantém a Seleção Especial, com ingressos a R$ 15, mais taxas, para os filmes “Outra Mamãe”, “Hope” e “Coração Selvagem”, nas salas tradicionais. A promoção não é cumulativa com outras ofertas e não se aplica a feriados.