O programa MS Ativo vai levar mais de R$ 42 milhões em investimentos para obras de infraestrutura urbana em cinco cidades do Estado. As ações contemplam Nova Andradina, Aral Moreira, Sidrolândia, Três Lagoas e Porto Murtinho, com projetos de pavimentação, drenagem, contenção de erosão e melhorias na mobilidade urbana.

O maior investimento será destinado a Nova Andradina, onde foi assinado o contrato para a obra de contenção do processo erosivo no bairro Horto Florestal. Com aporte de R$ 19,2 milhões, a intervenção terá prazo de 540 dias para execução e vai solucionar um problema que impacta diretamente a segurança e a qualidade de vida dos moradores.

Em Aral Moreira, o Governo do Estado vai investir R$ 4,9 milhões em obras de pavimentação e drenagem nas ruas Altair Matoso e José Limeira Sobrinho. Já em Três Lagoas, o bairro Jardim Brasília receberá investimentos de R$ 6,8 milhões para obras de infraestrutura urbana.

Sidrolândia também será beneficiada pelo programa, com o prolongamento da Rua Antônio Nantes. A obra, orçada em R$ 7,9 milhões, vai melhorar a mobilidade e contribuir para o desenvolvimento da região.

Nas três cidades, as licitações já foram lançadas e seguem para a fase de recebimento e análise das propostas das empresas interessadas.

Em Porto Murtinho, município estratégico por ser a porta de entrada da Rota Bioceânica, foi assinado convênio para obras de pavimentação e drenagem no bairro Florestal. O investimento previsto é de R$ 3,6 milhões, que serão repassados para a execução do projeto.

Os investimentos fazem parte da estratégia municipalista do Governo do Estado, que por meio do MS Ativo tem promovido obras estruturantes nos 79 municípios sul-mato-grossenses. As prioridades são definidas em conjunto com prefeitos e vereadores, garantindo que os recursos atendam demandas consideradas essenciais para cada cidade.