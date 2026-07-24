Moradores do Moreninhas III terão neste sábado (25) uma ação de recuperação das vias do bairro. A Prefeitura de Campo Grande vai concentrar duas equipes de manutenção asfáltica na região para executar serviços de tapa-buracos em pontos considerados prioritários.

Os trabalhos serão iniciados em duas frentes: uma equipe ficará responsável pela Avenida Grande Floresta, enquanto a outra começa a operação pela Avenida Araticum. Também estão no cronograma de atendimento as ruas Guarabu da Serra e Copaíba.

A previsão é de que sejam aplicadas aproximadamente 100 toneladas de massa asfáltica durante a ação. A quantidade pode aumentar com a sequência dos serviços programados para os próximos dias.

O mutirão faz parte do programa Vira CG Infraestrutura, iniciativa que concentra investimentos em obras e serviços de recuperação da estrutura urbana da Capital, incluindo pavimentação, recapeamento, drenagem, ciclovias e manutenção das ruas.

A programação de sábado é uma extensão do trabalho realizado pelas equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), que seguem atuando durante a semana em diferentes regiões de Campo Grande.