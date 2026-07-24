Infraestrutura
Moreninhas III recebe mutirão de tapa-buracos neste sábado
Duas equipes vão atuar em vias da região com previsão de aplicação de cerca de 100 toneladas de massa asfáltica
Moradores do Moreninhas III terão neste sábado (25) uma ação de recuperação das vias do bairro. A Prefeitura de Campo Grande vai concentrar duas equipes de manutenção asfáltica na região para executar serviços de tapa-buracos em pontos considerados prioritários.
Os trabalhos serão iniciados em duas frentes: uma equipe ficará responsável pela Avenida Grande Floresta, enquanto a outra começa a operação pela Avenida Araticum. Também estão no cronograma de atendimento as ruas Guarabu da Serra e Copaíba.
A previsão é de que sejam aplicadas aproximadamente 100 toneladas de massa asfáltica durante a ação. A quantidade pode aumentar com a sequência dos serviços programados para os próximos dias.
O mutirão faz parte do programa Vira CG Infraestrutura, iniciativa que concentra investimentos em obras e serviços de recuperação da estrutura urbana da Capital, incluindo pavimentação, recapeamento, drenagem, ciclovias e manutenção das ruas.
A programação de sábado é uma extensão do trabalho realizado pelas equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), que seguem atuando durante a semana em diferentes regiões de Campo Grande.