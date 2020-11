Ação voluntária recolher mais de 4 toneladas de lixo nas margens do rio Paraguai

Uma força-tarefa realizada neste sábado (7), por voluntários que se uniram para fazer uma verdadeira "faxina", na área portuária do município, de Ladário, que fica a 426 km de Campo Grande e em áreas próximas do rio Paraguai.

Segundo o site Diário Corumbaense a ação contou com a participação de empresas privadas e instituições, como a Marinha do Brasil, Capitania Fluvial, Corpo de Bombeiros, empresas do ramo de turismo, Fundação do Meio Ambiente do Pantanal, Associação Corumbaense das Empresas Regionais de Turismo (Acert) e Associação dos Professores de Educação Física de Corumbá (APEF).

Todas as frentes de coleta recolheram muito lixo, mais de 4 toneladas. "Era todo tipo de lixo, garrafas de vidro, garrafas pet, muitos pneus, cadeiras, barras de ferro, até fogão e máquina de lavar. Impressionante a quantidade de entulho recolhido nas encostas do rio Paraguai", completou.

Ao final da ação, a Unipav, responsável pela coleta de lixo na cidade, disponibilizou caminhão para levar tudo o que foi recolhido para o aterro sanitário. Também houve coleta seletiva de parte dos materiais.

Deixe seu Comentário

Leia Também