Cachorro é abandonado com os olhos mutilados, na capital

Sem um dos olhos e com o outro já cego, o cachorro “Trovão” foi abandonado, após ser torturado, na região da Vila Nova Campo Grande. Ele estava jogado em uma poça d’água, o cachorro foi encontrado na tarde de sexta-feira (5) em frente à casa de uma voluntária da ONG Pedacinho do Céu.

Camila, uma das voluntárias da ONG, relata que o animal estava com muita dor, e que parece que os olhos foram tirados com uma faca.

O cachorro foi levado ele para a clínica veterinária Centro Oeste, e passaou por uma cirurgia de emergência para retirar os dois olhos (um só tem resquícios) infelizmente não dá pra salvar, "Trovão" ficará cego, mas ele não corre risco de morrer, segundo informou Camila.

O animal já é idoso, e a cirurgia custou R$ 500,00, fora as diárias. Em uma publicação nas redes sociais, a ONG Pedacinho do Céu pede ajuda financeira para arcar com os custos, ela pede para quem puder ajudar com R$ 5 até R$ 20, e diz ainda que todo valor é bem-vindo.

As doações podem ser realizadas por meio das seguintes contas:

Banco do Brasil

A/G:3497-5

C/C:50475-0

Camila B P G da Silva

CPF - 436.334.998-06

Caixa econômica federal

A/G 017

Operação 013

C/P 00037727-3

Kelvin Luiz Braga Vaz

CPF - 040.642.781-00

