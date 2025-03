Douradina terÃ¡ 50 novos imÃ³veis atravÃ©s do Minha Casa, Minha Vida

A cidade de Douradina terá em breve, pelo menos 50 novas residências que serão construídas através do programa Minha Casa, Minha Vida. O contrato para dar início as obras foi assinado nesta segunda-feira (10) com a presença de representantes de todas as partes envolvidas.

Além da Caixa Econômica Federal, o governador Eduardo Riedel esteve presente no ato, assim como a prefeita da cidade, Nair Branti, acompanhado do superintendente em exercício da Caixa, Thiago Quintas.

O projeto contará com investimento de R$ 7,15 milhões do Fundo de Desenvolvimento Social. Também serão investidos, pela Prefeitura Municipal de Douradina, o valor de R$ 715 mil referentes a doação do terreno para o empreendimento e de R$ 125 mil referentes a contrapartida de serviços, além de R$ 1,3 milhão de contrapartida financeira do governo estadual.

O Residencial Jardim América, a ser construído no bairro de mesmo nome, terá 50 casas com área de 52,54 m², distribuídas em dois quartos, banheiro, sala, cozinha e área de serviço. O empreendimento será equipado com infraestrutura completa de pavimentação, drenagem, iluminação, rede de energia, água e esgoto.

Atualmente, Mato Grosso do Sul conta com 13 empreendimentos através do programa, o que totaliza 649 unidades habitacionais que serão construídas.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também