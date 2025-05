Hospital do Amor em parceria com Energisa aumenta eficiência energética

Um projeto de eficiência energética com aporte de R$ 302 mil irá melhorar o desempenho do Hospital de Amor em parceria com a Energisa, para gerar economia e contribuir com a qualidade dos serviços oferecidos à população. As melhorias inauguradas nesta quinta-feira (8), devem resultar em uma economia anual estimada de 117,09 MWh, que atende até 49 residências com consumo de 200 kWh/mês.

Entre as principais ações realizadas no local estão: a substituição de lâmpadas convencionais por lâmpadas LED, a instalação de um sistema de geração de energia solar fotovoltaica com capacidade de 55,50 kWp e a troca de equipamentos de ar-condicionado por modelos mais eficientes, com Selo Procel de Economia de Energia.



“Este investimento reforça nosso compromisso com a responsabilidade social e ambiental. Ao aliar tecnologia e sustentabilidade, conseguimos apoiar instituições essenciais como o Hospital de Amor, proporcionando benefícios diretos à sociedade sul-mato-grossense”, destaca Paulo Roberto dos Santos, Diretor-Presidente da Energisa Mato Grosso do Sul.

A ação integra as diretrizes do Programa de Eficiência Energética da Energisa MS, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que tem como foco o uso racional da energia elétrica e a promoção de boas práticas em eficiência energética em diversos setores da sociedade.





