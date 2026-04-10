Organizador diz que atrasou show do Guns N' Roses para fãs chegarem ao local

Após os transtornos no acesso ao show da banda Guns N’ Roses, em Campo Grande, o responsável pela Santo Show, Valter Júnior, afirmou que a apresentação foi atrasada para permitir que os fãs conseguissem chegar ao local.

O posicionamento foi publicado nas redes sociais após relatos de congestionamento na BR-262, abandono de veículos e pessoas que não conseguiram assistir ao show.

Segundo o organizador, a decisão de segurar a apresentação foi uma tentativa de reduzir os impactos. “Conseguimos segurar a banda por 1h30 para permitir que o maior número possível de pessoas acessasse a área do evento”, declarou.

No texto, ele destaca que a publicação não se trata de uma nota oficial, mas de um posicionamento pessoal, e afirma que houve meses de planejamento, com reuniões junto à Polícia Rodoviária Federal (PRF) e outros órgãos. Ainda assim, aponta fatores externos como responsáveis pelos problemas.

“Enfrentamos dificuldades em relação a fatores externos, sobre os quais não temos autonomia, como a grande quantidade de ambulantes e estacionamentos clandestinos ao longo da rodovia”, escreveu.

O organizador também afirmou que o público foi orientado previamente a chegar mais cedo. “Pedimos, e quase imploramos, para que chegassem mais cedo”, disse.

Apesar das críticas relacionadas ao acesso, ele defendeu a estrutura interna do evento. “Dentro do espaço, tudo aconteceu de forma impecável. Quem esteve presente pôde viver um momento único”, pontuou.

Ao final, Valter Júnior reconheceu as limitações diante do cenário. “É muito difícil controlar o que está fora do nosso alcance”, concluiu.

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