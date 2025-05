Salve uma Criança: Campanha é instituída para socorro de menores em Mato Grosso do Sul

Pela conscientização e a sensibilização da sociedade sobre a importância de auxiliar crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, o Governo do Estado sancionou a Lei que cria a Campanha “Salve uma Criança” que será adotada em todo o Mato Grosso do Sul.



A campanha irá orientar e informar a população para que pedidos de socorro possam ser realizados de forma segura, sem expor as vítimas a maiores riscos.



Alguns mecanismos para que ocorra o pedido de ajuda poderá ser a comunicação verbal: por meio da qual a vítima pode se aproximar de uma pessoa de confiança e dizer “Salve uma Criança” ou sinal visual, quando a vítima cobre a boca com uma das mãos.



O pedido de ajuda também pode ser feito com bilhete com emoji com um X no lugar da boca.



Ao receber o pedido de socorro, a pessoa que o identificar pode confirmar discretamente o pedido por meio do código verbal ou do sinal visual, coletar informações básicas e essenciais sobre a vítima, como nome completo, idade, endereço e dados de contato, sempre de maneira discreta.



O pedido de socorro da vítima pode ser enviado de forma imediata e confidencial ao Disque Direitos Humanos (Disque 100), outras plataformas especializadas ou diretamente à Segurança Pública (Disque 190).



