Uma briga entre um casal terminou com os envolvidos presos e um homem de 37 anos ferido na madrugada desta sexta-feira em Nova Andradina. A confusão ocorreu em uma residência na Vila Operária e foi denunciada por vizinhos.

Ao chegarem ao local, policiais militares flagraram a mulher, de 24 anos, segurando uma faca de cozinha no quintal. O companheiro relatou ter sido atacado pela suspeita com estilhaços de um espelho e agredido com mordidas no braço.

Os dois admitiram que ingeriram bebidas alcoólicas e trocaram agressões físicas motivadas por desentendimentos sobre o término do relacionamento. Durante o quebra-quebra, uma motocicleta e um aparelho celular foram danificados pelo casal.

O homem e a mulher apresentavam hematomas pelo corpo e foram conduzidos pela Polícia Militar à Delegacia de Polícia Civil.

O caso foi registrado para as providências legais, e os objetos danificados acabaram apreendidos.