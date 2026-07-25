Um idoso de 71 anos foi agredido após ter a casa invadida no fim da manhã deste sábado (25), no bairro Santa Luzia, em Três Lagoas. O suspeito foi contido por moradores e preso pela Polícia Militar.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe da Rádio Patrulha do 2º BPM foi acionada para atender uma ocorrência de lesão corporal na Rua Dom Aquino. No local, os policiais apuraram que o homem, conhecido como "Das Trevas", chegou à residência, bateu e forçou o portão antes de invadir o imóvel e agredir o morador. A vítima sofreu lesões e sangramento no rosto.

Após as agressões, o suspeito fugiu a pé, mas foi alcançado por familiares e vizinhos a cerca de 250 metros do local, na Avenida Angelina Tebet. Os moradores o contiveram até a chegada da equipe policial, que realizou a prisão e evitou novas agressões.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde o caso foi registrado como lesão corporal. Segundo a polícia, ele possui antecedentes criminais e deverá responder ao processo em liberdade, conforme prevê a legislação.