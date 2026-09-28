Um ataque a tiros terminou com um homem morto na noite deste domingo (27), no bairro Novo Horizonte, em Rio Verde de Mato Grosso. A vítima, ainda não identificada, foi encontrada caída dentro de uma residência, próximo ao portão, já sem sinais vitais.

Conforme informações iniciais divulgadas pelo portal Rio Verde News, o homem estaria deitado na rede, na residência que está em construção, quando foi atingido pelos disparos do autor que teria chegado em uma motocicleta.

Após ser atingida, a vítima tentou fugir, mas acabou caindo já dentro da residência.

Até o momento, o homem ainda não foi identificado. Também não há informações sobre a motivação do crime. A ocorrência deverá ser investigada pela Polícia Civil.