Um homem de 36 anos foi preso na manhã deste sábado (7), em Fátima do Sul, suspeito de tentar matar a companheira ao jogar o carro em que estavam no Rio Dourados, em setembro de 2025. A prisão preventiva foi restabelecida pelo TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), após recurso do MPMS (Ministério Público Estadual).

O crime aconteceu quando o casal retornava de um evento em Dourados. Durante o trajeto, os dois começaram a discutir e o homem passou a agredir a mulher. Ao atravessar uma ponte sobre o Rio Dourados, ele teria direcionado o Renault Clio para dentro da água.

Mesmo após o veículo cair no rio, o suspeito teria continuado as agressões e tentado afogar a companheira. Para conseguir sobreviver, a mulher fingiu estar morta, interrompendo a ação do agressor. Na sequência, conseguiu nadar até a margem e pedir ajuda.

Após o episódio, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva do investigado. Entretanto, em agosto de 2026, ele conseguiu uma liminar que permitiu responder ao processo em liberdade, sob monitoramento por tornozeleira eletrônica.

O Ministério Público recorreu da decisão e, nesta semana, o Tribunal de Justiça revogou o benefício e determinou o retorno do homem à prisão. No acórdão, os desembargadores consideraram a gravidade das circunstâncias da tentativa de feminicídio e a existência de registros anteriores de violência doméstica envolvendo outras ex-companheiras do investigado.

Menos de 24 horas após a decisão judicial, policiais do Setor de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia de Polícia de Fátima do Sul cumpriram o mandado de prisão. O homem foi novamente colocado à disposição da Justiça.

O suspeito já foi denunciado e deverá ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, responsável por decidir sobre sua responsabilidade criminal.