Erupção do Sakurajima afeta voos e espalha cinzas no Japão

O vulcão Sakurajima, localizado na ilha de Kyushu, no sudoeste do Japão, entrou em erupção neste domingo (16) e lançou uma coluna de fumaça e cinzas que atingiu 4,4 quilômetros de altura, segundo a Agência Meteorológica do Japão (JMA).

A atividade provocou impactos imediatos na região. O Aeroporto de Kagoshima registrou cancelamento de cerca de 30 voos, devido à baixa visibilidade e ao aumento dos riscos operacionais. Companhias aéreas também suspenderam pousos e decolagens por causa da intensa queda de cinzas.

De acordo com a JMA, a nuvem vulcânica se deslocou para o nordeste após a explosão. A previsão é de queda de material vulcânico ao longo do dia tanto em Kagoshima quanto na província vizinha de Miyazaki.

A erupção ocorreu por volta de 1h do domingo (16h de sábado no horário de Brasília), com outras explosões registradas às 2h30 e 8h50. Segundo a agência Kyodo, esta foi a primeira erupção com coluna acima de 4 km em quase 13 meses.

O Sakurajima é um dos vulcões mais ativos do Japão e registra episódios frequentes. Em 2019, chegou a lançar cinzas a 5,5 quilômetros de altura.

