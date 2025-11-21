Menu
Internacional

Homens armados sequestram estudantes de escola católica na Nigéria

A situação de segurança se agravu após ameaças de Trump para que o país reprima o assassinato de cristãos

21 novembro 2025 - 10h24Sarah Chaves, com CNN
St. Mary's High SchoolSt. Mary's High School   (Reprodução/Redes Sociais)

Homens armados sequestraram estudantes de uma escola católica no estado de Níger, na Nigéria, durante a madrugada desta sexta-feira (21). O ataque ocorre em meio ao aumento da tensão no país após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçar uma ação militar caso o governo nigeriano não combata a violência contra cristãos.

As autoridades locais confirmaram o sequestro de alunos da Escola St. Mary’s, embora não tenham divulgado o número de vítimas. Forças de segurança foram enviadas à região e realizam buscas nas áreas de floresta próximas para localizar os estudantes. O governo estadual afirmou que o internato descumpriu uma ordem de fechamento emitida após alertas de inteligência sobre risco elevado de ataques.

O episódio se soma a outros registrados na semana: na segunda-feira (17), 25 estudantes foram levados de um internato no estado de Kebbi, e, no estado de Kwara, homens armados invadiram uma igreja e sequestraram 38 fiéis, exigindo resgate de 100 milhões de nairas por pessoa.

A escalada de violência tem colocado a segurança nigeriana sob maior escrutínio internacional. O governo do país, porém, rejeita as acusações feitas por Trump, afirmando que a suposta perseguição sistemática a cristãos é uma distorção dos fatos.

A situação de segurança na Nigéria tem estado sob crescente atenção desde que Trump ameaçou com uma ação militar “rápida” caso o país não reprima o assassinato de cristãos.

