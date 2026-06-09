O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) determinou que a prefeitura de Campo Grande forneça a realização de um procedimento cirúrgico de revisão de artroplastia de quadril a um idoso de 73 anos, que aguarda há cerca de quatro anos na fila do Sistema Único de Saúde (SUS).

A decisão foi tomada após atuação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), que ingressou com medida para garantir o atendimento diante da longa espera do paciente por tratamento.

O caso foi analisado pela 2ª Câmara Cível do TJMS, sob relatoria do desembargador José Eduardo Neder Meneghelli, que teve seu voto integralmente acompanhado pelo colegiado.

Na decisão, o magistrado ressaltou a demora considerada injustificável na prestação do serviço de saúde, destacando que o procedimento é necessário desde 2022 e que a situação configura omissão do Poder Público na garantia do direito fundamental à saúde.

O desembargador também afirmou que a ineficiência do sistema não pode ser utilizada como justificativa para a negativa do direito do paciente, reforçando que a intervenção do Judiciário, no caso, não representa interferência indevida no mérito administrativo, mas sim medida para corrigir falha na prestação de serviço público essencial.

Segundo o entendimento do relator, a judicialização se mostra necessária como última alternativa quando as políticas públicas não conseguem assegurar de forma efetiva o atendimento ao cidadão.

A decisão prevê ainda medidas mais rigorosas em caso de descumprimento da ordem judicial, incluindo a possibilidade de sequestro de recursos públicos. Nessa hipótese, o magistrado deverá encaminhar peças ao Ministério Público para apuração de eventual responsabilidade civil, criminal e por improbidade administrativa do agente público responsável pelo cumprimento da decisão.

O acórdão também menciona a possibilidade de ação de ressarcimento ao erário, caso haja comprovação de dolo ou culpa, com base no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.