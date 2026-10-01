Rafael Correia da Silva, de 38 anos, foi condenado a 7 anos de reclusão pela morte de Josias Rocha Espinosa, de 20 anos, ocorrida em 19 de julho de 2020, no bairro Jardim Los Angeles, em Campo Grande. A pena foi imposta pelo juiz Aluizio Pereira dos Santos.

O juiz determinou que o regime de cumprimento da pena seja o semiaberto, além do cumprimento imediato da condenação e da expedição de mandado de prisão.

Na sentença, o magistrado também fixou indenização mínima de R$ 10 mil aos familiares da vítima, entre ascendentes e descendentes, a título de danos morais. O valor deverá ser corrigido monetariamente.

Ao analisar a conduta de Rafael, o juiz apontou que ele não possui antecedentes, contudo, considerou reprovável a culpabilidade. Conforme a decisão, houve dolo antecedente, com um golpe certeiro que atingiu o coração da vítima.

Ainda segundo o juiz, a força e a profundidade da lesão foram tamanhas que Josias morreu no próprio local. Rafael foi condenado por lesão corporal seguida de morte, após os jurados da 2ª Vara do Tribunal do Júri desclassificarem a acusação de homicídio.

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