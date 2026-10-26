O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) abriu um procedimento para investigar a legalidade, transparência e comprovação dos gastos de vereadores da Câmara Municipal de Dourados com verbas indenizatórias, diárias de viagem e suprimentos de fundos.

A investigação é conduzida pela 16ª Promotoria de Justiça de Dourados com procedimento instaurado pelo promotor Luiz Eduardo Sant'Anna Pinheiro, e tem como alvo a Câmara Municipal. O objetivo é verificar se os recursos públicos utilizados para custear atividades parlamentares estão sendo aplicados de forma regular e devidamente comprovados.

Entre os gastos analisados estão os valores da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), além das despesas com viagens e adiantamentos de recursos.

Conforme o edital, a apuração seguirá diretrizes de controle externo e entendimentos dos tribunais superiores.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.