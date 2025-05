Acusado de matar desafeto a pauladas por dívida no bairro Jardim Colorado vai a júri

O juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida, da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, pronunciou Claudinei Silva Rosa, 26 anos, para julgamento popular. Ele é acusado de matar Dario Cristaldo Soares, 39 anos, no dia 9 de junho de 2024, no bairro Jardim Colorado.

Conforme os autos, Claudinei, armado com um pedaço de madeira, desferiu vários golpes contra Dario e fugiu do local sem prestar socorro. O crime teria ocorrido após uma cobrança feita pela vítima à mãe do acusado, envolvendo uma pequena dívida não paga.

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) aponta que o crime foi cometido por motivo fútil, já que a discussão teve origem no descontentamento com a cobrança da dívida.

Na sentença de pronúncia, o juiz considerou que há indícios suficientes de autoria contra Claudinei, especialmente baseados nos depoimentos colhidos em juízo.

Durante o interrogatório, o acusado admitiu ter cometido o homicídio, mas afirmou ter agido em legítima defesa. Segundo ele, a vítima teria partido para cima dele, e ele teria retirado o pedaço de madeira da mão de Dario, desferindo aproximadamente dois golpes no calor da emoção.

A data do julgamento ainda será definida, após o esgotamento das possibilidades recursais, visto que a defesa pode recorrer da decisão que determina o julgamento pelo Tribunal do Júri.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Saiba Mais Polícia Homem que levou pauladas durante briga no Jardim Colorado morre na Santa Casa

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia Homem que levou pauladas durante briga no Jardim Colorado morre na Santa Casa

Deixe seu Comentário

Leia Também