Menu
Menu Busca segunda, 01 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Justiça

Consumidora é indenizada em R$ 3 mil após comprar bombons estragados em MS

Empresa também deverá pagar R$ 22,99 por danos materiais e R$ 1.500,00 em honorários advocatícios

01 dezembro 2025 - 18h39Taynara Menezes
O Tribunal rejeitou a defesa da empresa, que alegava falhas de armazenamento por parte da consumidoraO Tribunal rejeitou a defesa da empresa, que alegava falhas de armazenamento por parte da consumidora   (Foto: Divulgação)

Uma consumidora de Mato Grosso do Sul foi indenizada em R$ 3.000,00 por danos morais após comprar bombons que estavam estragados e causaram-lhe mal-estar. A decisão, que manteve a condenação da empresa fornecedora, também incluiu o pagamento de R$ 22,99 por danos materiais e R$ 1.500,00 em honorários advocatícios.

O Tribunal rejeitou a defesa da empresa, que alegava falhas de armazenamento por parte da consumidora, e reafirmou a responsabilidade do fornecedor pelo defeito do produto.

O caso teve início em maio de 2024, quando a consumidora comprou duas caixas de bombons e, ao consumi-los, percebeu um sabor desagradável e sinais de que o produto estava impróprio para consumo. Ela registrou o ocorrido com fotografias e apresentou a nota fiscal, comprovando que o chocolate não estava adequado para o consumo.

Em primeira instância, o valor da indenização foi fixado em R$ 3.000,00, mas a empresa recorreu, alegando que a alteração do produto poderia ter ocorrido devido a falhas de armazenamento feitas pela própria consumidora.

No entanto, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul rejeitou essas alegações e afirmou que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor.

O relator do caso, desembargador Marcelo Câmara Rasslan, destacou que o ocorrido ultrapassou o "mero aborrecimento" e configurou, de fato, dano moral, devido à repulsa e ao desconforto causados pela ingestão de alimentos impróprios.

 

Reportar Erro
Energisa Nov-Dez 25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Gabriela Tejas da Silva, chegou a ficar presa -
Justiça
Jovem que matou cunhado com facada não vai a júri em Campo Grande
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Justiça
Prefeitura de Campo Grande pode ser multada por não abrir UPA-VET 24h
Ambulâncias do Samu 192
Cidade
Seis ambulâncias do Samu estão sem uso, e MP ameaça levar prefeitura à Justiça
Viatura da delegacia GARRAS -
Polícia
Com policial do Garras preso por corrupção, Polícia Civil diz que não compactua com desvios
Propina apreenedida -
Justiça
Preso com bolada de propina, policial do Garras continuará atrás das grades, decide juíza
Foto: TJMS
Justiça
Veja onde a Justiça Itinerante atende nesta semana na Capital
Fachada da prefeitura de Campo Grande
Justiça
Adriane Lopes é alvo de ação por nomear advogados comissionados na Agetran
Faca encontrada durante a perícia -
Justiça
Inquilina que matou homem a facadas na Moreninha pega 11 anos de prisão
Daniel Vorcaro, dono do Banco Master
Justiça
Daniel Vorcado, dono do Banco Master, é solto e usará tornozeleira eletrônica
Imagem da urna eleitoral eletrônica
Justiça
Jovem Pan é condenada a pagar R$ 1,5 milhão por ataques ao sistema eleitoral

Mais Lidas

Peugeout bateu com violência na mureta
Trânsito
AGORA: Passageiro de carro morre em acidente com mureta na Avenida Gunter Hans
O caso aconteceu na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Homem é baleado próximo ao 'lixão' de Campo Grande
O crime aconteceu nas primeiras horas de hoje
Polícia
Jovem é assassinado a tiros no Caiobá
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Briga por ciúmes termina com um morto no Jardim Itamaracá