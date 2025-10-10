Menu
Menu Busca sexta, 10 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Justiça

Dupla é condenada por tentativa de homicídio em Campo Grande; vítima ficou paraplégica

O juiz Aluízio Pereira dos Santos determinou que cada um dos réus deve pagar R$ 15 mil de indenização à vítima

10 outubro 2025 - 18h46Vinícius Santos

Cleivton Mariano Venancio, o “Di Menor”, e Mike Mariano Venencio foram condenados nesta sexta-feira (10), pelo Tribunal do Júri de Campo Grande, pela tentativa de homicídio de Bruno Silva Miranda. O crime ocorreu em 7 de junho de 2020, por volta das 5h15, na rua Caim, no bairro Jardim Inápolis, motivado por ciúmes.

Após a submissão ao Conselho de Sentença, Cleivton foi condenado a 6 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, enquanto Mike recebeu 8 anos e 4 meses de reclusão. O regime de cumprimento de pena para ambos é fechado, em razão de antecedentes e circunstâncias judiciais desfavoráveis. 

O juiz Aluízio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri, determinou o cumprimento imediato das penas e a expedição dos mandados de prisão, conforme entendimento do STF. Além disso, fixou indenização mínima por dano moral de R$ 15 mil para cada acusado, corrigidos monetariamente. Caso a vítima queira valor maior, deverá ingressar com ação cível.

A vítima

Bruno Silva Miranda sobreviveu ao ataque, mas ficou com um projétil alojado, precisou colocar placa de titânio e parafusos e ficou paraplégico. Ele esteve presente no julgamento.

Participação dos réus

Mike foi condenado por fornecer a arma utilizada por Cleivton e conduzi-lo até o local dos disparos em uma motocicleta. Durante o julgamento, apenas Cleivton esteve presente, já que Mike permanece foragido.

Motivação do crime

Segundo a acusação, o crime foi motivado por ciúmes. Pouco antes dos disparos, Bruno e Mike teriam discutido e entrado em luta corporal devido ao fato de ambos terem mantido relacionamento com a mesma mulher. Os réus não confessaram o crime nem na polícia nem em juízo, e cabe recurso contra a decisão.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ambulâncias do Samu 192
Cidade
MP abre inquérito sobre uso de ambulâncias alugadas enquanto frota oficial fica parada
Alir Terra Lima -
Cidade
Santa Casa: Descumprimento de contrato e dívida mensal de R$ 12 mi ameaçam assistência
Por causa de mulher: dupla vai a júri por tentar matar homem a tiros em Campo Grande
Justiça
Por causa de mulher: dupla vai a júri por tentar matar homem a tiros em Campo Grande
Barroso anuncia aposentadoria do STF
Política
Barroso anuncia aposentadoria do STF
Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul
Justiça
Projeto que reconhece doença renal crônica como deficiência em MS vai à sanção
Luan Felipe Santana Pereira, vítima fatal
Justiça
Juiz manda para a prisão grupo suspeito de execução premeditada no Pedrossian
Sede do TCE-MS -
Economia
TCE-MS libera MSGÁS para aplicar dinheiro em bancos privados
Agente de polícia judiciária -
Justiça
Justiça de Campo Grande condena policial por maracutaia com veículo do Estado
Antiga rodoviária de Campo Grande
Cidade
MPMS mira atrasos e aumento de custos na reforma da antiga rodoviária de Campo Grande
Momento em que o suspeito chega a prisão
Justiça
Assassinato motivado pelo "jogo do tigrinho": acusado pega 17 anos de prisão

Mais Lidas

O caso aconteceu na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto com três tiros na cabeça em Campo Grande
Luan foi morto com três tiros na cabeça
Polícia
Assassinado a tiros no Pedrossian teria se envolvido em briga e foi alvo de vingança
Luan Felipe Pereira Santana -
Polícia
Desentendimento por ex-namorada motivou execução de Luan no Pedrossian
Ladrão morreu logo após pular muro do pátio do Detran
Interior
Segurança impede furto no Detran, atira contra ladrões e mata um em Aparecida do Taboado