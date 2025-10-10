Dupla é condenada por tentativa de homicídio em Campo Grande; vítima ficou paraplégica

Cleivton Mariano Venancio, o “Di Menor”, e Mike Mariano Venencio foram condenados nesta sexta-feira (10), pelo Tribunal do Júri de Campo Grande, pela tentativa de homicídio de Bruno Silva Miranda. O crime ocorreu em 7 de junho de 2020, por volta das 5h15, na rua Caim, no bairro Jardim Inápolis, motivado por ciúmes.

Após a submissão ao Conselho de Sentença, Cleivton foi condenado a 6 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, enquanto Mike recebeu 8 anos e 4 meses de reclusão. O regime de cumprimento de pena para ambos é fechado, em razão de antecedentes e circunstâncias judiciais desfavoráveis.

O juiz Aluízio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri, determinou o cumprimento imediato das penas e a expedição dos mandados de prisão, conforme entendimento do STF. Além disso, fixou indenização mínima por dano moral de R$ 15 mil para cada acusado, corrigidos monetariamente. Caso a vítima queira valor maior, deverá ingressar com ação cível.

A vítima

Bruno Silva Miranda sobreviveu ao ataque, mas ficou com um projétil alojado, precisou colocar placa de titânio e parafusos e ficou paraplégico. Ele esteve presente no julgamento.

Participação dos réus

Mike foi condenado por fornecer a arma utilizada por Cleivton e conduzi-lo até o local dos disparos em uma motocicleta. Durante o julgamento, apenas Cleivton esteve presente, já que Mike permanece foragido.

Motivação do crime

Segundo a acusação, o crime foi motivado por ciúmes. Pouco antes dos disparos, Bruno e Mike teriam discutido e entrado em luta corporal devido ao fato de ambos terem mantido relacionamento com a mesma mulher. Os réus não confessaram o crime nem na polícia nem em juízo, e cabe recurso contra a decisão.

