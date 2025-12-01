Menu
Justiça

Jovem que matou cunhado com facada não vai a júri em Campo Grande

Em decisão recente, a Justiça desclassificou o crime de homicídio para outro, não doloso, contra a vida, e Gabriela Tejas da Silva deve continuar comparecendo em juízo

01 dezembro 2025 - 13h23
Gabriela Tejas da Silva, chegou a ficar presa - Gabriela Tejas da Silva, chegou a ficar presa -   (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Gabriela Tejas da Silva, de 21 anos, acusada de golpear com faca o cunhado Pedro Henrique de Souza Raimundo, de 18 anos, que morreu após o ataque, no bairro Taquaral Bosque, em Campo Grande, no dia 26 de maio de 2024, não será submetida a júri popular e nem responderá por homicídio, nos termos do Art. 121 do Código Penal.

O crime foi desclassificado para lesão corporal seguida de morte, conforme decisão recente do juiz Aluizio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri. Segundo a decisão, durante o andamento do processo, ficou evidenciado que o intuito de Gabriela era apenas ferir a vítima, não havendo indícios de intenção de matar.

Pedro Henrique foi atingido durante uma briga entre ele e sua esposa, irmã de Gabriela. A mãe da vítima afirmou que, em sua opinião, Gabriela "não fez aquilo para matar, foi para dar um susto, mas aí aconteceu".

O processo continua tramitando na Justiça, e Gabriela deve comparecer em cartório a cada três meses até o julgamento final para atualização de endereço.

