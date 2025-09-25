Menu
Justiça

Juiz nega liminar e GCM acusado de agressão continua fora das ruas da Capital

O juiz Marcelo Andrade Campos Silva entendeu que não estavam presentes os requisitos legais para conceder a ordem

25 setembro 2025 - 13h23Vinícius Santos
Reprodução / Reprodução /   (Vídeo das agressões )

O juiz Marcelo Andrade Campos Silva, da 3ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos de Campo Grande, negou recentemente liminar que buscava a reintegração dos guardas civis metropolitanos (GCM) Jackson Alves Ramão e Rodrigo Tosta da Silva às funções nas ruas da Capital.

Os agentes foram afastados por ordem de Anderson Gonzaga da Silva Assis, chefe da Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (SESDES), após suspeita de agredirem um homem já detido no bairro Morada Verde. A medida incluiu também o recolhimento das armas dos GCMs.

O afastamento ocorreu após a divulgação de vídeo que mostra os agentes agredindo o suspeito. Na resolução SESDES nº 216/2025, publicada no Diário Oficial de Campo Grande (edição nº 7.985, de 11 de julho), o secretário justificou a decisão “diante da gravidade dos fatos”.

Após o afastamento, as defesas dos agentes recorreram à Justiça solicitando o retorno às ruas. Jackson Alves Ramão desistiu da ação, permanecendo somente o pedido de Rodrigo Tosta da Silva.

Ao analisar o caso, o juiz destacou que não estavam presentes os requisitos legais para conceder a liminar, previstos no artigo 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, como fundamento relevante e perigo de ineficácia da medida. 

Segundo a decisão, a instauração do procedimento administrativo disciplinar (PAD) e o afastamento preventivo possuem presunção de legitimidade, cabendo à autoridade administrativa a condução do processo.

O magistrado determinou ainda que a autoridade apontada como coatora preste informações no prazo de 10 dias e que o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) e o Município passem a integrar o processo para deliberação futura.

Vídeo:

