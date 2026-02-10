Menu
Justiça

Justiça condena 'Mano' a 10 anos de prisão por homicídio brutal no Noroeste

O crime ocorreu no dia 28 de março de 2021, após uma bebedeira; no ataque, a vítima morreu por esgorjamento e ficou com a faca cravada no peito

10 fevereiro 2026 - 16h47Vinícius Santos
Faca usada no crime - Foto: Reprodução / ProcessoFaca usada no crime - Foto: Reprodução / Processo  

Os jurados condenaram o Ilmo Eugênio Teixeira Júnior, o “Mano”, de 42 anos, a 10 anos e 10 meses de prisão pelo homicídio de Hudson Thiago de Souza, de 28 anos. O julgamento aconteceu nesta terça-feira (10), pelo Tribunal do Júri.

O crime aconteceu em uma residência na rua Bartolomeu Mitre, bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande, no dia 28 de março de 2021, por volta das 19h. Segundo a sentença do juiz Carlos Alberto Garcete, da 1ª Vara do Tribunal do Júri, a defesa apresentou as seguintes teses: absolvição por legítima defesa; ocorrência da causa especial de diminuição de pena por violenta emoção; afastamento das qualificadoras; e, em caso de condenação, o reconhecimento da atenuante da confissão.

Submetido a julgamento, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria do delito, mas acolheu parcialmente a tese defensiva de diminuição de pena por violenta emoção. A qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima foi afastada, enquanto a qualificadora de crueldade foi mantida, já que a vítima teve a faca cravada no peito e sofreu esgorjamento — quase uma degola, demonstrando a brutalidade do crime.

Dessa forma, o acusado foi condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §1º e §2º, inciso III, do Código Penal, em razão da gravidade e da violência do homicídio. O juiz fixou a pena definitiva em 10 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, considerando que o crime foi cometido com violência à pessoa e que a pena aplicada é superior a quatro anos.

O magistrado determinou ainda a expedição do mandado de prisão por execução provisória, ou seja, caso o réu opte por recorrer da decisão, deverá aguardar o resultado preso.

