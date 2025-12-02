Justiça condena transportadora a pagar mais de R$ 16 mil a panificadora atingida por caminhão

A 6ª Vara Cível de Campo Grande condenou uma transportadora a indenizar uma panificadora do bairro Nova Lima em mais de R$ 16 mil, após um caminhão de grande porte enroscar na rede elétrica e provocar danos no estabelecimento.

O acidente ocorreu em junho de 2023, quando o veículo puxou os fios da Avenida Gualter Barbosa, causando curto-circuito, faíscas e a destruição do padrão elétrico da panificadora, que teve equipamentos queimados, perda de produtos e interrupção imediata das atividades.

O juiz Deni Luis Dalla Riva reconheceu a responsabilidade da empresa por danos materiais, que somam R$ 12.261,19, e fixou R$ 4 mil por danos morais. O pedido de lucros cessantes foi negado por falta de comprovação documental.

A transportadora alegou irregularidade na altura da fiação, mas não apresentou provas técnicas que sustentassem a versão. Segundo a sentença, fotos, boletim de ocorrência e testemunhas confirmaram a regularidade dos fios e a incompatibilidade do caminhão com a via.

Os valores serão corrigidos pelo IPCA-IBGE e acrescidos de juros desde a data do acidente.

