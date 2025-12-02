Menu
Justiça

Justiça manda Estado pagar aposentadoria a ex-PM expulso por homicídio em Jardim

O ex-policial foi excluído da PMMS em 2012 em decorrência do envolvimento em um crime de assassinato pelo qual foi condenado

02 dezembro 2025 - 10h12Vinícius Santos
Polícia Militar - Polícia Militar -   (Foto: Ilustrativa / PMMS)

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) negou o recurso do Governo do Estado e garantiu a aposentadoria de Celso Rodrigues Romeiro, ex-policial militar expulso da PMMS em 2012 após ser condenado pelo assassinato a tiros de Altair Cavalheiro Flores Netos, conhecido como Neto Ferro. 

O crime ocorreu em 21 de dezembro de 2003, em Jardim, e foi classificado na época como execução, devido à grande quantidade de disparos contra a vítima e ao uso de diferentes calibres de armas.

A aposentadoria de Romeiro, concedida em 2010, havia sido cassada pela Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul (AGEPREV). O ex-policial recorreu à Justiça e obteve decisão favorável em primeira instância. Contra essa decisão, o Estado e a AGEPREV recorreram ao TJMS, mas tiveram o recurso negado recentemente. 

Em seu julgamento, a Justiça entendeu que a aposentadoria constituía ato jurídico perfeito e direito adquirido, conforme prevê o art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. A supressão desse direito, baseada em norma inexistente e sem a instauração de processo administrativo garantindo o contraditório e a ampla defesa, representaria uma grave violação de garantias fundamentais.

