MPMS abre inquérito para investigar compras de materiais asfálticos em Juti

A Prefeitura Municipal de Juti está sob investigação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS). O órgão abriu um Inquérito Civil, de número 06.2024.00000576-3, para apurar possíveis irregularidades e ilegalidades na aquisição de massa asfáltica tipo concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) e de emulsão asfáltica RR-1C.

As aquisições em questão estão relacionadas ao Processo Licitatório nº 138/2022, Dispensa de Licitação nº 21/2022, e ao Processo Licitatório nº 082/2023, Dispensa de Licitação nº 032/2023.

O procedimento investigatório está tramitando em sigilo, e as poucas informações disponíveis são divulgadas no Diário Oficial do MPMS. A investigação é comandada pela promotora de Justiça Fernanda Rottili Dias.

O CBUQ, ou Concreto Betuminoso Usinado a Quente, é o revestimento asfáltico mais utilizado para pavimentação de ruas e rodovias no Brasil.

