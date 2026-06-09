O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) definiu o período de 21 a 26 de julho de 2026 para a aplicação das provas escritas do XXXI Concurso Público de Provas e Títulos para ingresso na carreira da instituição, no cargo de Promotor de Justiça Substituto.

As avaliações terão caráter eliminatório e classificatório e serão realizadas exclusivamente no período matutino, na cidade de Campo Grande, conforme informado pela instituição.

O Ministério Público destacou que os horários exatos e os locais de realização das provas escritas ainda serão divulgados em edital específico, que será publicado posteriormente.

A orientação da comissão organizadora é para que os candidatos acompanhem atentamente as próximas publicações no Diário Oficial do MPMS e na página oficial do concurso, a fim de não perderem prazos, orientações e demais informações logísticas referentes às etapas do certame.

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